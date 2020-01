I livelli di concentrazione delle polveri sottili a Roma sono superiori alla norma per il 6° giorno consecutivo: è in calo il numero di centraline con rilevazioni sopra i livelli di guardia. I dati di Arpa Lazio riferiti a ieri mostrano uno sforamento in 4 centraline su 13 del valore massimo tollerato di PM10 nell’aria (50 microgrammi per metro cubo): oltre i limiti i valori segnati a Preneste (56), Magna Grecia (55), Cinecittà (62) e Tiburtina (68).