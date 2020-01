Smog Roma: superati i limiti di PM10 in 9 centraline su 13

Nessun miglioramento sostanziale della qualità dell’aria di Roma, nonostante il blocco totale della circolazione per gli autoveicoli diesel (compresi quelli di ultimissima generazione, Euro 6) e dei mezzi più inquinanti: Arpa Lazio ieri ha rilevato il superamento dei limiti di PM10 previsti dalla legge (50 microgrammi per metro cubo) in 9 centraline su 13.

La Capitale è all’8° giorno consecutivo di sforamento dei livelli di concentrazione delle polveri sottili.

Secondo l’Agenzia Ambientale, i livelli massimi di polveri sottili il 14 gennaio sono stati superati nelle centraline Preneste, Francia, Magna Grecia, Cinecittà, Villa Ada, Fermi, Bufalotta, Tiburtina, Arenula.

Oggi e domani a Roma sono fermi tutti i veicoli diesel (compresi gli Euro 6), oltre alle categorie veicolari più inquinanti, mentre domenica è previsto lo stop totale alla circolazione nella “Fascia Verde”.