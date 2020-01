Smog Roma: livelli di PM10 nella norma dopo 15 giorni di sforamento

Ieri a Roma si è registrata la prima giornata in cui tutte le centraline hanno rilevato livelli di PM10 al di sotto del limite massimo dei 50 microgrammi per metro cubo, dopo 15 giorni consecutivi di sforamenti.

Dopo la pioggia di sabato, ieri nella Capitale si è svolta la prima delle 4 domeniche ecologiche in programma quest’anno.