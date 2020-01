Smog Roma: oggi la prima domenica ecologica dell’anno

Oggi la prima domenica ecologica del 2020 a Roma: verrà seguita da quelle del 9 febbraio, del 23 febbraio e del 29 marzo.

In vigore (dalle 07:30) il divieto totale della circolazione per tutti i veicoli a motore nella Ztl “Fascia Verde” fino alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Gli impianti termici non potranno superare i 18°C o 17°C a seconda del tipo di edificio.

L’iniziativa ha l’obiettivo di contenere le emissioni inquinanti e vuole contribuire a sensibilizzare i cittadini sul tema della qualità dell’aria e su un uso responsabile delle fonti energetiche.