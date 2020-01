Smog Roma: la pioggia abbassa i livelli di PM10, solo 2 centraline sopra i limiti

Dopo giorni di blocco auto nella Capitale, è stata la pioggia a portare benefici: nella giornata di ieri precipitazioni hanno interessato Roma, soprattutto in mattinata, e per la prima volta dopo diverse giornate di allarme smog il livello di polveri sottili nell’aria si è abbassato. Sono 2 su 13 le centraline con PM10 superiore al limite di 50 microgrammi per metro cubo.

Secondo i dati di Arpa Lazio lo sforamento dei limiti è avvenuto a Bufalotta (52) e Cavaliere (51). Il giorno precedente erano 11 su 13 le centraline con valori sopra il limite.