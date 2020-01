Smog Roma: PM10 oltre i limiti in 9 centraline su 13

Nessun beneficio dopo una nuova giornata di blocco del traffico per i veicoli diesel a Roma. Ieri, secondo le rilevazioni dell’Arpa Lazio, 9 centraline su 13 in città hanno registrato un quantitativo di PM10 superiore al limite 50 microgrammi per metro cubo.

Lo sforamento è stato rilevato a: Arenula (55), Preneste (58), Francia (53), Magna Grecia (58), Cinecitta’ (66), Eur Fermi (59), Bufalotta (61), Cipro (53) e Tiburtina (74).