Smog Roma: PM10 oltre il limite in 9 centraline su 11

I livelli di concentrazione delle polveri sottili a bsono superiori alla norma per il 5° giorno consecutivo in quasi tutte le centraline disponibili.

I dati di Arpa Lazio riferiti alla giornata di ieri mostrano uno sforamento in 9 centraline su 11 disponibili (due fuori servizio) del valore massimo tollerato di PM10 nell’aria (50 microgrammi per metro cubo).

Oltre i limiti i valori relativi a Arenula (58), Preneste (66), Corso Francia (56), Magna Grecia (70), Villa Ada (51), Bufalotta (62), Cirpo (55) e Tiburtina (77) e Malagrotta (56).