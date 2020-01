Smog: dopo Torino anche Alessandria ferma i diesel Euro5

Allarme smog anche ad Alessandria che, come Torino, blocca la circolazione dei diesel Euro5.

Il provvedimento è scattato dopo dieci giorni consecutivi in cui le micropolveri hanno superato i 50 microgrammi al metro cubo, facendo scattare le misure previste dal Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog.

Il blocco entra in vigore domani, mercoledì 8 gennaio.