Smog Torino: con il blocco degli Euro 5 calo del traffico tra 7% e 12%

Il blocco del traffico fino ai diesel Euro 5 ha portato a un calo del traffico dal 7 al 12% a seconda del periodo preso come riferimento. È quanto emerge dall’analisi dei flussi di traffico misurati dai sensori della Centrale della Mobilità e dell’Infomobilità della Città di Torino, gestita da 5T srl, sull’intera area cittadina. I flussi odierni sono stati messi a confronto con quelli rilevati in 3 giornate con limitazioni anti-smog solo strutturali e con condizioni confrontabili, ossia nessuna allerta meteo, sciopero o condizione di viabilità particolare. Rispetto al 30 gennaio 2019 oggi è stato registrato un calo dei flussi di traffico del 12,46%, rispetto al 30 ottobre del 10,45% e in confronto al 27 novembre del 7,47%.