Smog Torino: la Regione Piemonte “pronta a gestire l’emergenza”

“La Regione, per prendere in mano la situazione, c’è“: lo ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, riferendosi all’emergenza smog a Torino. “Il Comune chiede con un ordine del giorno che la Regione Piemonte si faccia carico economicamente di gestire l’emergenza inquinamento di Torino. Si tratta, ovviamente, di un’ammissione di debolezza del proprio pianto contro le Pm10 ma non è la polemica che ci interessa portare avanti, quanto comprendere l’opportunità di realizzare una strategia veramente funzionante sulla questione“. “Siamo pronti a stanziare fondi per un piano che preveda più controlli per le caldaie e altri interventi sulla mobilità e siamo anche pronti a eliminare quelle proposte, come la nuova Ztl, che non sono supportate da nessuno studio scientifico e che rischiano di essere dannose per i cittadini e inutili sul piano delle emissioni“.