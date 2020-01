Smog a Torino, scatta lo stop per le auto diesel Euro5

In vigore fino a domani a Torino e in altri 12 Comuni dell’area metropolitana il divieto di circolazione per le auto diesel Euro5 costruite prima del 2013.

Il blocco è scattato con il “livello rosso” previsto dall’accordo di Bacino padano, dopo 10 giorni consecutivi in cui le micropolveri hanno superato il limite di 50 microgrammi al metro cubo.

Oggi il capoluogo piemontese si è risvegliato avvolto da una fitta nebbia, col termometro poco al di sotto dello zero.