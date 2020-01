Smog in Veneto: allerta rossa nonostante le piogge

In Veneto la qualità dell’aria non migliora, neppure dopo la giornata di pioggia di sabato scorso.

Il bollettino emesso oggi dall’Agenzia regionale per l’ambiente, l’Arpav, evidenzia ancora allerta rossa per 10 o più sforamenti consecutivi del limite di 50 microgrammi per metro cubo sia a Treviso che a Vicenza. Allerta arancione per 4 o più sforamenti consecutivi a Padova, Venezia, Rovigo.