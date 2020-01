Noto snack ritirato dagli scaffali, l’avviso di Coop: rischio intossicazione per i consumatori [FOTO, MARCHIO E LOTTI]

La nota catena di supermercati Coop ha dato oggi comunicazione tramite il proprio sito web del ritiro dagli scaffali di due snack marchio Lubs. Si tratta di due prodotti Probios S.p.A. Nello specifico:

Barretta Banana e mandorle Lubs , lotti n° 19391/19433, con data di scadenza 23.09.2020/20.10/2020;

, lotti n° 19391/19433, con data di scadenza 23.09.2020/20.10/2020; Barretta Vaniglia e mandorla Lubs, lotto n° 19461, con data di scadenza 11.11.2020.

Nel motivo di richiamo si legge: “A seguito di un controllo analitico da parte del produttore sull’ingrediente “Fichi” utilizzato per realizzare il prodotto, è stata rilevata la presenza di alti livelli di Ocratossina A“. Per il principio di massima cautela è stato deciso di richiamare dalla vendita l’intero lotto. Si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione segnalato e di riportarlo al punto vendita d’acquisto.