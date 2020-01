Sospetta meningoencefalite, grave bimbo a Genova

La direzione sanitaria dell’Istituto Giannina Gaslini ha reso noto che oggi un bambino di 5 anni, residente a Genova, è stato ricoverato in terapia intensiva, con diagnosi di sospetta meningoencefalite. Il piccolo al momento si trova in prognosi riservata.

In corso gli esami colturali per individuare l’agente patogeno.