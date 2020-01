Una forte esplosione e’ avvenuta nella zona industriale di Tarragona, circa 100 chilometri a sud di Barcellona in Spagna, in un impianto petrolchimico. La deflagrazione avvenuta alle 18.45 ha generato una vasto incendio. Sono in azione i pompieri.

Il primo bilancio dell’esplosione e’ di quattro feriti, di cui uno molto grave. La protezione civile ha invitato gli abitanti della zona a chiudersi in casa e a tenere chiuse porte e finestre.