Spazio, Cina: oltre 40 lanci in programma nel 2020

Il 2020 un anno denso di appuntamenti per l’industria spaziale cinese, con un numero di lanci spaziali che secondo le previsioni sarà superiore a 40: lo ha confermato la China Aerospace Science and Technology Corporation.

Nei prossimi mesi dovremmo assistere al lancio della prima sonda cinese per Marte, della sonda lunare Chang’e-5, alla fase finale dell’attuale programma di esplorazione lunare, e al completamento della costellazione del BeiDou Navigation Satellite System.

Inoltre, nell’anno in corso, tre nuovi tipi di razzi vettori (il Long March-5B, il Long March-7A e il Long March-8) dovrebbero effettuare i loro primi voli nel 2020.