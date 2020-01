Spazio: domani il test cruciale della navetta Crew Dragon di SpaceX

E’ in programma domani un test molto importante che avrà come protagonista la navetta Crew Dragon di SpaceX, che aspira a restituire agli Stati Uniti la capacità di trasportare uomini nello Spazio.

Il lancio è previsto alle 14 ora italiana dalla base di Cape Canaveral in Florida: si tratta di un test di interruzione in volo senza equipaggio (In-Flight Abort Test) e, se avrà successo, il prossimo passo sarà il primo volo con astronauti.

Al test parteciperanno (senza salire a bordo della navetta) i due astronauti Doug Hurley e Bob Behnken della NASA, assegnati alla prima missione di prova con equipaggio di Crew Dragon prevista alla fine dell’anno: indosseranno le tute spaziali e simuleranno la preparazione al lancio.

Il test prevede che il razzo Falcon 9 accenda i suoi nove motori Merlin 1D e parta seguendo una precisa traiettoria di lancio, come se dovesse raggiungere la Stazione Spaziale. Quando il vettore si troverà a circa 19 km di altezza, sull’Oceano Atlantico, e avrà raggiunto la velocità supersonica prevista, circa 84 secondi dopo il decollo, spegnerà i motori per simulare il fallimento del lancio: 8 propulsori SuperDraco della navetta Crew Dragon si accenderanno a questo punto per spingere rapidamente la capsula lontano dal Falcon 9.

Il razzo cadrà nell’oceano, la navetta spegnerà i motori SuperDraco e accenderà i propulsori più piccoli, aprendo i paracadute e concludendo il test con uno splashdown a circa 32 km dalla costa della Florida, dove i tecnici SpaceX e dell’aeronautica militare americana la recupereranno.