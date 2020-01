Spazio: le future basi potrebbero essere realizzate con mattoni fatti di funghi

Le future basi sulla Luna o Marte potrebbero essere realizzate con mattoni fatti di funghi, in particolare di micelio: il centro di ricerca Ames della NASA nella Silicon Valley sta realizzando i prototipi.

L’ipotesi è che in futuro gli esploratori umani possano portarsi dietro materiale leggero composto da funghi dormienti, da “risvegliare” una volta arrivati sul pianeta: aprendo la struttura di base e aggiungendo dell’acqua, i funghi possono crescere attorno ad un’impalcatura.

Il prototipo è base del progetto composto da mattoni fatti di funghi, trucioli di legno e rifiuti da giardino e una cupola a strati, dove quello più esterno è composto da acqua ghiacciata, presa dalle risorse presenti sulla Luna o Marte (l’acqua serve a proteggere dalle radiazioni, con effetto sullo strato successivo costituito da cianobatteri, che sfruttano l’energia del Sole per trasformare acqua e anidride carbonica in ossigeno e cibo per i funghi).