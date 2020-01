Spazio: l’Iran potrebbe lanciare in orbita 2 nuovi satelliti

Oggi l’Iran ha annunciato che due satelliti di recente costruzione hanno superato i test pre-lancio e saranno immessi in orbita in una data ancora da definire: il ministro delle Telecomunicazioni lo ha definito via Twitter un “importante passo per la ricerca“.

Secondo i media locali, i satelliti, del peso di 90 kg ciascuno dispongono di 4 telecamere a colori ad altissima risoluzione per monitorare e trasmettere dati sulle risorse naturali, agricole e ambientali.