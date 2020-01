Spazio, Fico: “Le Istituzioni siano al fianco degli astronomi di Napoli”

“Un team internazionale di astronomi ha scoperto un pianeta molto simile alla Terra che potrebbe ospitare vita. L’annuncio e’ stato fatto qualche settimana fa in occasione dell’incontro dell’American Astronomical Society. E la notizia ha fatto il giro del mondo. Della ricerca si sono occupati anche studiosi italiani, tra cui il professore Giovanni Covone dell’Università Federico II di Napoli e uno dei suoi studenti, il giovanissimo Luca Cacciapuoti”.

Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico. “Ho avuto il piacere di accoglierli oggi alla Camera. Mi hanno illustrato il loro lavoro per questa scoperta resa possibile grazie al telescopio spaziale della NASA Tess. E abbiamo parlato dei loro progetti e della loro attivita’. Con grande passione e impegno i ricercatori italiani stanno contribuendo in modo significativo al raggiungimento di risultati scientifici importanti. Sono motivo di orgoglio per tutti e le Istituzioni devono stare al loro fianco“, conclude.