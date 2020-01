Spazio, Tofalo: “Fatti enormi passi avanti”

“Per quanto riguarda la Difesa, stiamo facendo enormi passi avanti con lo spazio. La ministeriale di Siviglia” dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) “e’ andata egregiamente per l’Italia. Abbiamo fatto un lavoro incredibile. La sensazione che abbiamo avuto oggi qui e’ stata quella di un grande riconoscimento degli altri Paesi per il nostro impegno”.

Cosi’ il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, parlando a margine della Conferenza europea sulle politiche spaziali. “Abbiamo costituito negli ultimi mesi un Ufficio generale per lo spazio”, ricorda Tofalo. “C’e’ l’idea di studiare quello che stanno facendo i livelli piu’ avanzati” come quelli degli Stati Uniti. “L’Ufficio generale per lo Spazio – spiega il sottosegretario – e’ il seme di quello che sara’ il futuro Comando per le operazioni spaziali”.