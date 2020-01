Stasera la prima Eclissi Lunare del 2020: le più belle dirette streaming dal Mondo [VIDEO LIVE]

Stasera un suggestivo evento astronomico ci attende, la prima eclissi di Luna del 2020: il nostro satellite sarà protagonista di un’eclissi penombrale, la prima di una serie di 4 (le successive saranno il 5 giugno, il 5 luglio e il 30 novembre).

Il fenomeno astronomico in programma oggi, visibile da Italia, Europa, Australia, Asia, Africa, Canada atlantico e Alaska, durerà circa 4 ore: la Luna entrerà nella penombra alle 18:07, il “clou” dell’evento sarà alle 20:10, e l’uscita dalla penombra avverrà alle 22:12. Durante il massimo, il nostro satellite sarà coperto per circa il 90% della sua superficie dalla penombra della Terra.

La Luna piena sorgerà in concomitanza al tramonto del Sole: quando la nostra stella tramonterà a occidente, a oriente si potrà osservare il sorgere della Luna, e dopo circa un’ora l’eclissi di penombra.

Forse non sarà un evento estremamente spettacolare, in quanto consisterà in un leggero calo di luminosità del disco lunare (non si tratta della più celebre luna rossa, l’eclissi totale di Luna) ma sarà comunque da non perdere.

Di seguito la diretta streaming dello Slooh online observatory, che inizierà alle 20:30 e terminerà alle 22:15. Proporrà un webcast con immagini dal mondo e il commento di esperti.

Anche CosmoSapiens offrirà un webcast, con inizio alle 18.