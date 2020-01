Stasera la prima eclissi del 2020, protagonista la Luna: come vedere lo spettacolo dall’Italia [INFO e ORARI]

Stasera la prima eclissi del 2020: oggi, 10 gennaio, la Luna sarà protagonista di un’eclissi penombrale, la prima di una serie di 4 (le successive saranno il 5 giugno, il 5 luglio e il 30 novembre) in programma durante questo nuovo anno.

Durante un’eclissi lunare totale, l’osservatore può vedere il nostro satellite assumere una colorazione rossastra mentre passa nel cono d’ombra della Terra. Durante un’eclissi penombrale, la luce del Sole viene bloccata solo dall’ombra “esterna” del pianeta, la penombra: stasera, dunque, niente Luna rosso sangue.

Le eclissi lunari si verificano quando la Luna attraversa l’ombra della Terra, durante la fase di plenilunio: non si verificano ogni mese perché l’orbita del satellite è inclinata rispetto a quella della Terra. Quando la Luna, la Terra ed il Sole si allineano, ne risulta l’eclissi, che, appunto, è parziale e penombrale quando l’allineamento non è del tutto preciso.

Il fenomeno astronomico in programma oggi, visibile da Italia, Europa, Australia, Asia, Africa, Canada atlantico e Alaska, durerà circa quattro ore: la Luna entrerà nella penombra alle 18:07, il “clou” dell’evento sarà alle 20:10, e l’uscita dalla penombra avverrà alle 22:12. Durante il massimo, il nostro satellite sarà coperto per circa il 90% della sua superficie dalla penombra della Terra.

La Luna piena sorgerà in concomitanza al tramonto del Sole: quando la nostra stella tramonterà a occidente, a oriente si potrà osservare il sorgere della Luna, e dopo circa un’ora l’eclissi di penombra.

Forse non sarà un evento estremamente spettacolare, in quanto consisterà in un leggero calo di luminosità del disco lunare (non si tratta della più celebre luna rossa, l’eclissi totale di Luna) ma sarà comunque da non perdere, meteo permettendo.

In ogni caso, su MeteoWeb pubblicheremo le dirette streaming dove potere seguire l’evento, anche con il commento di esperti.