Stazione Spaziale: oggi nuova passeggiata al femminile

E’ in programma oggi una nuova passeggiata spaziale al femminile: le protagoniste sono le astronaute NASA Christina Koch e Jessica Meir.

Poco dopo le 12 usciranno dalla ISS per circa 6 ore e mezzo per sostituire le batterie dei pannelli solari.

Christina Koch è a capo dell’attività extra-veicolare ed è riconoscibile per le fasce rosse su maniche e pantaloni della tuta.

Le due astronaute dovranno raggiungere il traliccio 6 della stazione orbitale per sostituire le vecchie batterie a nichel-idrogeno con le nuove batterie al litio.

La terza e ultima passeggiata spaziale al femminile è prevista il 20 gennaio, quando verranno completate le operazioni di sostituzione.