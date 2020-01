Stop animali nei circhi: domenica flash mob a Milano

Alle 14:30 di domenica 12 dicembre il M5S Lombardia, il consigliere regionale del M5S Lombardia Luigi Piccirillo insieme ad alcune associazioni animaliste sarà a Piazzale Cuoco a Milano per un flash mob di contestazione sull’uso di animali nei circhi.

L’iniziativa precede la presentazione in Consiglio regionale di martedì 14 gennaio di una mozione del M5S Lombardia che chiede alla Lombardia “tutte le misure necessarie a evitare l’utilizzo di specie animali nei circhi”.

Luigi Piccirillo, consigliere regionale del M5S Lombardia, dichiara: “È necessario disincentivare lo svolgimento di attività circensi che ricorrono allo sfruttamento di animali. Costringerli a condizioni di vita penose e a gesti innaturali è crudele e inumano.

La Lombardia può fare la differenza e chiedere la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti.

Serve anche affiancare al personale veterinario delle ATS la figura professionale del veterinario specializzato nella cura di animali non convenzionali anche per una verifica precisa delle condizioni di animali, soprattutto se esotici, detenuti dai circhi. Mi auguro che la Lombardia voglia essere a fianco degli animali non solo a parole ma anche con i fatti e con l’approvazione della nostra mozione”.