Sugar tax, Marcato: “L’addio di Coca Cola è un segnale di allarme rosso”

“C’è un’evidente emergenza ‘economia’ in Italia. La notizia che Coca Cola decida di emigrare in Albania a causa della sugar tax e’ il segnale di allarme rosso che ci deve far correre ai ripari per il futuro del Paese. Come assessore e cittadino di una delle regioni locomotive della nostra produttivita’ sono realmente preoccupato”. Cosi’ l’assessore allo Sviluppo Economico del Veneto Roberto Marcato commenta la notizia riguardante il futuro della multinazionale americana in Italia.

“Di fronte ad una crescita certificata Istat dello 0,2% e quella europea vicino allo zero – prosegue Marcato – un paese normale adotterebbe sistemi per favorire lo sviluppo economico, gli investimenti e l’attrattivita’ per aziende e imprese che vogliano investire. Perfino un ragazzino alle prime armi di ragioneria sa che davanti a una contrazione economica bisogna adottare provvedimenti che liberino risorse ed energia. Invece i soloni che ci governano riempiono di piombo le ali degli imprenditori con provvedimenti inutili, dannosi, e miopi. Il provvedimento sulla sugar tax, peraltro, ci e’ stato venduto come ambientalista e salutista ma e’ chiaro che non e’ cosi’. Con la maschera di finto ambientalismo e finto salutismo – conclude – questi geni di governanti fanno chiudere le aziende”.