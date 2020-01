Tecnologia: nel 2020 la spesa mondiale sfiorerà i 4mila miliardi di dollari

Secondo una indagine della società Gartner, nel 2020 la spesa mondiale in tecnologia sarà di 3,9mila miliardi di dollari, per poi sfondare quota 4mila nel 2021: a trainare le spese sarà il settore del software.

Per gli esperti, la voce di spesa tecnologica che crescerà di più nell’anno in corso sarà il software per le imprese. Per quanto riguarda invece l’hardware, dai pc ai telefonini, ci si aspetta un leggero aumento dell’1%, dopo che nel 2019 il settore era calato del 4,3%.