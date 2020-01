Scienza: temperatura corporea in calo rispetto a 150 anni fa

Temperatura corporea delle persone in calo: rispetto al 1860 essa è diminuita di quasi un grado. Negli uomini, ad esempio, si è passati dai 37,16 °C nei primi anni del 1800 ai 36,6 °C di oggi. Lo ha scoperto un gruppo di ricercatori dell’Università di Stanford negli Stati Uniti in uno studio pubblicato sulla rivista eLife. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno misurato le temperature corporee delle persone dagli anni 2000 per poi confrontarle con i registri dei soldati che hanno combattuto nella guerra civile degli Stati Uniti. Lo studio rivela che gli uomini moderni presenterebbero una temperatura corporea inferiore di 0,59 °C rispetto alle loro controparti del XIX secolo, mentre la temperatura delle donne sarebbe scesa di 0,32 °C.

I ricercatori affermano che la causa del raffreddamento è “intrinsecamente non dimostrabile”, ma ritengono che potrebbe dipendere dalle diverse condizioni di alimentazione e dallo stile di vita. “La nostra temperatura non è quella che la gente pensa che sia”, afferma Julie Parsonnet, professoressa di Medicina e Ricerca politico-sanitaria presso la Stanford University. “Quello che tutti sappiamo e cioè che la nostra temperatura normale è intorno ai 37 C, è sbagliato. In media, la temperatura corporea degli americani – continua – è diminuita di 0,03 C da un decennio a questa parte. Fisiologicamente, siamo diversi da come eravamo in passato. L’ambiente in cui viviamo è cambiato, inclusa la temperatura nelle nostre case, il nostro contatto con i microrganismi e con il cibo che mangiamo. Tutte queste cose significano che sebbene pensiamo di essere monomorfi e che siamo stati gli stessi durante tutte le fasi dell’evoluzione, in realta’ fisiologicamente cambiamo in continuazione”, spiega Parsonnet.

I ricercatori stanno cercando di individuare la causa di questo abbassamento della temperatura corporea, ritenendo che alla base del cambiamento possa trovarsi un ridotto tasso metabolico, dato che il corpo non si trova a dover lavorare come era necessario nel XIX secolo, grazie allo stile di vita oggi più confortevole. Gli studiosi ipotizzano anche che la diminuzione della temperatura corporea potrebbe essere causata dal fatto che i nostri corpi sono attaccati molto meno spesso da germi e malattie, visti i progressi della medicina moderna. “L’infiammazione produce tutti i tipi di proteine e citochine che aumentano il metabolismo e di conseguenza la temperatura”, afferma Parsonnet.