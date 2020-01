Spagna, la tempesta Gloria rende Malaga irriconoscibile: violentissime grandinate paralizzano la città, ricoprendola di bianco [FOTO e VIDEO]

La tempesta Gloria ha lasciato in ginocchio la Spagna orientale e la Francia meridionale negli ultimi giorni, scatenando forti venti, violente mareggiate, piogge torrenziali e grandi nevicate sui Pirenei. A Malaga, Gloria non è riuscita a portare la neve, ma il paesaggio della città si è presentato comunque ricoperto di bianco. Due violentissime grandinate nell’arco di un’ora, accompagnate da una tempesta elettrica, hanno coperto la città con uno spesso strato di bianco, paralizzandola tra lo stupore dei cittadini (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Cartoline insolite dalla capitale della Costa del Sol, simili a quanto vissuto durante la nevicata del 1954, l’ultima dopo oltre 60 anni.

Il ghiaccio ha sconfitto le temperature tipiche della città ed è caduto fin sulle spiagge, oltre che per le strade della città, nel centro e nella zona orientale con maggiore intensità. In alcune zone, la grandine si è accumulata fino a mezzo metro di altezza, come al Paseo del Limonar.

L’evento si è verificato in piena ora di punta e ha sorpreso molti cittadini in strada, che si stavano recando a lavoro o a scuola e per questo motivo i social network sono stati subito inondati di foto e video. In diversi punti della città, è stato impossibile circolare con le auto a causa degli accumuli eccezionali e molti veicoli sono rimasti bloccati. Le piogge intense hanno provocato anche il dirottamento di 5 voli dall’Aeroporto di Malaga. Alcune scuole della zona hanno iniziato a consigliare agli studenti di restare a casa per ragioni di sicurezza.

La grandine ha avuto piccole dimensioni, tipiche dell’inverno e dell’autunno, a differenza della grandine che si forma in primavera o estate, che raggiunge dimensioni maggiori. “Quello che si è verificato non è abituale, non si può considerare normale, è straordinario”, conseguenza della “bassa pressione della tempesta” Gloria, secondo il meteorologo Carlos Jiménez Alonso del Centro Meteorológico della provincia.