Tempesta Gloria, nevicate eccezionali sui Pirenei: località sepolte dalla neve [FOTO e VIDEO]

La tempesta Gloria, che da giorni sferza la Spagna e la Francia, lasciando una scia di morte e distruzione, ha prodotto intense nevicate sui Pirenei, con accumuli eccezionali in alcune zone e la neve continua ad accumularsi al suolo. Sono stati rilevati tra gli 80 e i 130cm di neve nella stazione sciistica di La Molina e nelle zone circostanti, nella provincia di Girona. La stazione Vallter 2000 prevede che non potrà riaprire fino al weekend. Le strade per accedervi sono chiuse per la neve che supererà i 2 metri. Nelle ultime ore, a Pas de la Casa, nello stato di Andorra, sono caduti oltre 1,5 metri di neve. Nella gallery scorrevole in alto e nei video in fondo all’articolo, le immagini più belle dei Pirenei sommersi dalla neve.