Terremoto Albania: dalla Puglia due moduli abitativi per le famiglie in tenda

Solidarietà dalla Puglia per il terremoto del 26 novembre in Albania, nell’area di Durazzo. Dieci cittadini albanesi sfollati, attualmente ospitati in tende, torneranno a vivere stabilmente a Shijak grazie a due moduli abitativi che saranno consegnati domani dal Corpo consolare di Puglia, Basilicata e Molise, in collaborazione con alcune aziende (F. Divella Spa e Dmeco Living).

Ciascuno di cinquanta metri quadrati, con una cucina, un bagno completo e due stanze adibite a soggiorno e camera da letto. La manifestazione si terrà domani, alle ore 12.00, presso l’Autorità portuale di Bari, piazzale Cristoforo Colombo 1.

”La consegna dei due moduli abitativi al console generale dell’Albania Adrian Haskaj oltre a rivestire un significato di profonda solidarietà ed amicizia – spiega Massimo Salomone, segretario generale del Corpo consolare di Puglia, Basilicata e Molise – risolve di fatto il grave problema di dieci cittadini albanesi, che attualmente vivono in tenda, residenti a Shijak ovvero in uno dei Comuni più colpiti dagli effetti del devastante terremoto, restituendo finalmente un tetto ad una o più famiglie”.