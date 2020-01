Terremoto, Castelsantangelo sul Nera: “Il 2020 sia un anno di concretezza”

“Il 2020 sia l’anno della concretezza e non solo delle parole”: così all’ANSA il sindaco di Castelsantangelo sul Nera, Mauro Falcucci, ha salutato il Capodanno. Il pensiero alla ricostruzione post sisma degli edifici danneggiati nel borgo del Maceratese resta centrale, ma per Falcucci “serve immediatamente anche un grande piano di’ ripopolamento della montagna italiana e quindi dei nostri Sibillini”, proponendo la legge “Resto in montagna”, prendendo spunto dalla misura legislativa “Resto al sud”, gia’ adottata dal governo.

“Resto in montagna potrebbe gia’ contenere l’azzeramento dell”Irpef per pensionati e giovani coppie – ha spiegato Falcucci – Cosi’ potremmo tornare ad essere attrattivi per tante persone e famiglie, cosi’ potremmo darci la speranza di arginare e magari invertire la tendenza dello spopolamento che era iniziato gia’ prima del terremoto”. Tornando alla ricostruzione, il sindaco ha di nuovo invitato il governo ad “osare”. “Basta calcoli elettorali, e’ l’ora di fare calcoli anche in chiave di diritti costituzionali. Dopo 4 anni – ha concluso – non c’e’ piu’ tempo e spazio per le promesse, e’ l’ora di agire con coraggio”.