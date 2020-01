Terremoto Centro Italia, Pirozzi: “La giornata di oggi serve per evitare altre Amatrice in futuro”

“Oggi sappiamo che ad Amatrice non ci saranno più morti. Ma quante altre Amatrice che si potrebbero evitare ci saranno in futuro? Tante. Per questo ho voluto questa giornata e una legge regionale che rende disponibili risorse per mettere in sicurezza le abitazioni dei comuni in Zona Sismica 1 che non rispettano i criteri antisismici. Siamo l’unica Regione d’Italia ad aver fatto questo, all’unanimità perché l’intero consiglio ha la consapevolezza del rischio. Se i ragazzi presenti oggi torneranno a casa consapevoli che quella che oggi non è casa loro, potrebbe esserlo domani, questa giornata avrà raggiunto il suo scopo”. Lo ha detto Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione) del Consiglio Regionale del Lazio, durante il suo intervento nel corso della prima “Giornata dell’alfabetizzazione sismica” ad Amatrice.