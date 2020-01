Terremoto Porto Rico, un altro sisma ha fatto tremare l’isola [FOTO]

Un altro forte terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito oggi l’isola di Porto Rico (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Secondo l’Istituto geologico statunitense, la scossa ha colpito a 18 chilometri a sud da Indios, a una profondità di 10 chilometri. Si tratta della stessa zona già colpita da precedenti terremoti, che hanno causato il crollo di case e scuole. La compagnia elettrica locale ha informato di blackout in gran parte dell’isola e squadre sono state inviate per valutare i danni alle centrali.

Si tratta della scossa più forte dal terremoto di magnitudo 6.4 verificatosi martedì 7 gennaio, che ha lasciato gran parte della popolazione senza corrente elettrica e senz’acqua potabile. È dal pomeriggio di venerdì, infatti, che l’isola caraibica registra repliche di varia intensità dopo il sisma di magnitudo 6.4, che ha causato un morto e circa duemila sfollati, oltre a migliaia di case danneggiate.