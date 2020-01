Terremoto Toscana: al via le prove per la microzonazione sismica

Da oggi un gruppo di geologi, incaricati dall’amministrazione comunale, saranno sul territorio per effettuare delle prove per la microzonazione sismica. Estenderanno una serie di sensori sul terreno che serviranno a rilevare la propagazione delle onde sismiche indotte da un maglio.

La rilevazione durera’ circa 15 giorni. I dati che raccoglieranno entreranno a far parte dei piani urbanistici comunali, come da normativa vigente, affinche’ gli interventi vengano fatti in sicurezza con tutti gli approfondimenti necessari.