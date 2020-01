Terremoto Turchia: Caritas Italiana in aiuto alla popolazione colpita

Venerdi’ scorso la Turchia e’ stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.8 della scala Richter, che ha causato secondo le fonti ufficiali decine di morti e oltre 1.600 feriti. Caritas Turchia e la Caritas diocesana di Anatolia si sono attivate immediatamente, recandosi sul posto e cercando di capire quali azioni intraprendere a supporto delle persone piu’ fragili, in coordinamento con le autorita’ e le realta’ locali.

“Siamo addolorati per questa tragedia che ha colpito molte famiglie turche e cercheremo di sostenere Caritas Turchia affinche’ possa in qualche modo portare un aiuto concreto e un sostegno a chi sta soffrendo”, ha dichiarato don Francesco Soddu, Direttore di Caritas Italiana. Caritas Italiana collabora da tempo con Caritas Turchia, sia nell’assistenza ai terremotati a seguito dei ricorrenti eventi sismici che colpiscono il Paese, sia piu’ di recente nell’assistenza ai rifugiati e migranti. Inoltre e’ in corso da un anno un progetto triennale finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana con fondi 8xmille dedicato in particolare al sostegno a minori e famiglie piu’ vulnerabili in diverse aree della Turchia. “Caritas Italiana – riferisce una nota – si e’ subito posta a fianco degli operatori locali Caritas per cooperare nella risposta ai bisogni della popolazione, in particolare delle famiglie dei piccoli villaggi piu’ periferici, che necessitano in questo momento soprattutto di cibo, coperte, stufe e vestiti invernali”.