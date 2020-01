Violentissimo terremoto in Turchia, magnitudo apocalittica: si temono molti morti, lanciato allarme tsunami [LIVE]

Un violentissimo terremoto ha colpito pochi minuti fa il cuore della Turchia: erano le 18:55 (ora italiana) del pomeriggio quando la terra ha tremato in modo spaventoso in tutta l’Anatolia. L’epicentro della scossa è stato localizzato appena a Sud/Ovest di Sivrice, molto vicino Doğanyol, nei pressi del Lago di Hazar, sui cui litorali è in corso l’allarme tsunami. Il centro sismologico di Kandilli, a Istanbul, ha dichiarato che il sisma è stato di Magnitudo 6.5.

Nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, tutte le mappe con l’epicentro.

La forte scossa è stata distintamente avvertita nelle città di Elazig (540 mila abitanti), Malatya (400 mila abitanti) e Sivarek (230 mila abitanti), dove ha provocato danni. Il terremoto s’è verificato in una zona densamente abitata, con milioni di residenti in montagna. Il territorio è ricoperto da un’abbondante coltre di neve, che potrebbe ostacolare i soccorritori. Si temono molte vittime.

Seguiranno aggiornamenti