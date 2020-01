Tonno in scatola ritirato: è allerta in tutta Europa [INFO e DETTAGLI]

Il Sistema rapido di allerta comunitario (RASFF), in queste ore, sta lanciando l’allarme sulla presenza di frammenti di plastica in tonno in scatola in olio d’oliva dall’Italia (dei quali non si conosce la marca) e commercializzato a Malta.

“C’è la possibilità concreta,” – spiega il portale “Sportello dei Diritti” – “che diversi lotti di tonno in scatola in olio d’oliva siano già nelle dispense di casa nostra e vengano consumati nei prossimi giorni, senza poter reagire. Nello specifico si tratta della notifica (2020.0317 del 22/01/220) per tonno in scatola in olio d’oliva dall’Italia contaminato da frammenti di plastica, di cui non si conoscono al momento il tipo e il nome del produttore, anche se già immesso sul mercato estero e venduto anche nei supermercati di Malta.”

Seguiranno aggiornamenti live.