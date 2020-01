La Torre di Pisa visibile dalla Corsica, a 190km di distanza: lo scatto che ha fatto il giro del web

La Torre di Pisa è uno dei simboli più iconici del nostro Paese, tra i monumenti italiani più conosciuti al mondo. Negli ultimi giorni, è tornata ad attirare l’attenzione in seguito alla diffusione di una foto molto particolare: l’immagine in alto mostra la Torre di Pisa e gli altri monumenti della Piazza dei Miracoli, il battistero e la cattedrale. Fin qui sembrerebbe nulla di straordinario, se non fosse per il fatto che la foto è stata scattata da 190km di distanza, dalla cima del Monte Cinto, tetto della Corsica, in una giornata particolarmente tersa e tranquilla. L’autore è un giovane fotografo, Antoine Mangiavacca, che ha pubblicato la foto su Facebook. La foto, nonostante risalga al 2018, è diventata subito virale in rete, ripresa anche dai grandi giornali nazionali italiani.

Su Facebook, Mangiavacca spiega: “Nel 2018 sono riuscito a fotografare la Torre di Pisa e la Cattedrale/Battistero di Pisa dal Monte Cinto, a 190km. È una fotografia a infrarossi, scattata con una lunghezza focale equivalente di 1000mm. Probabilmente è la sola foto esistente e sembra che piaccia molto agli italiani visto che è stata molto condivisa lì. Ho incluso uno screenshot di Google Earth per il confronto. In primo piano, si vedono i rilievi di Capo Corso e la cima più alta in fondo è il Corno alle Scale a 246km”.