Tragedia in Canada: un morto e cinque dispersi, lago ghiacciato ha ceduto mentre erano in motoslitta

Una guida canadese è morta e cinque turisti francesi sono dispersi nel nord de Quebec, in Canada. Lo hanno reso noto le autorità locali spiegando che il gruppo stava facendo un giro in motoslitta su un lago ghiacciato quando la superficie ha ceduto. L’incidente è avvenuto ieri sera nella regione del Lac Saint-Jean. La guida è stata recuperata dalle acque gelide dai soccorsi ma e’ deceduta durante la notte in ospedale. “Mancano all’appello cinque turisti francesi“, hanno fatto sapere fonti dei soccorsi sottolineando che otto sub stanno partecipano alle ricerche. “Il punto dove e’ avvenuto l’incidente non faceva parte di una pista segnalata e il gruppo era fuori pista“, ha aggiunto.