Trapianti: in Piemonte 435 interventi nel 2019, in crescita anche il numero dei donatori

Con 435 trapianti, il Piemonte anche nel 2019 si conferma tra le prime regioni in Italia per numero di interventi. I dati sono stati resi noti oggi dall’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi che ha osservato: ”Il Piemonte continua ad essere il riferimento nazionale per le attività di donazione e trapianto di organi: un dato ormai consolidato che ci stimola ad aumentare il nostro impegno su questo fronte’‘.

In particolare, lo scorso anno, 232 sono stati i trapianti di rene, 148 di fegato, 25 di cuore, 23 di polmone e 6 di pancreas. 59 trapianti, e solo di rene, sono stati effettuati nell’ospedale di Novara, gli altri nella Città della Salute di Torino (367 alle Molinette e 6 all’ospedale pediatrico) che si conferma tra gli ospedali al vertice di questa attività in Italia. A questo proposito, da segnalare i trapianti ‘combinati’ che fanno della Città della Salute di Torino un riferimento nazionale. Nel 2019 sono stati eseguiti alle Molinette 8 trapianti combinati di rene e fegato (in un caso utilizzando solo un segmento epatico), 4 trapianti combinati di rene e pancreas, 1 di fegato e pancreas, 1 di cuore e polmoni, e addirittura un trapianto combinato di fegato-polmoni-pancreas.

Dai dati relativi alla sopravvivenza dei pazienti, emerge che se si considerano solo i trapianti eseguiti dal 2010 in poi, a 5 anni sono vivi il 93% dei pazienti che hanno ricevuto un trapianto di rene, quasi il 90% di coloro che hanno ricevuto un trapianto di fegato circa il 74% dei trapiantati di cuore, e la metà di chi ha ricevuto un trapianto di polmoni. Il Piemonte, infine, si distingue anche per l’elevato numero di donatori di organi: nel 2019 i donatori sono stati 137 il terzo miglior risultato degli ultimi dieci anni. Segnali positivi anche per i trapianti da donatore vivente, possibile nel caso del trapianto renale. Nel 2019 i trapianti di rene da donatore vivente sono aumentati del 23%, dai 32 del 2018 ai 41 dello scorso anno.