Tumore al seno: Race for the Cure a Napoli il 1° Novembre

“Sono felice sia come presidente della fondazione sia per Komen che da 20 anni porta avanti iniziative in Italia e nel mondo per far conoscere l’importanza della prevenzione della cura del tumore al seno attraverso la conoscenza e la formazione delle persone del territorio. La data ufficiale è il primo novembre“, ha detto Riccardo Imperiali, presidente della fondazione comunità del centro storico, in occasione dell’ufficializzazione della data napoletana della ‘Race for the cure’, l’iniziativa internazionale organizzata da Komen nelle principali città del mondo.

“Stiamo facendo una grande operazione di comunicazione e di promozione – ha continuato Imperiali – Abbiamo coinvolto curia e provveditorato oltre a tutta la città di Napoli. E’ significativo che la maratona si terrà in via Caracciolo e in via Partenope, ma copriremo anche gran parte del centro storico.”

“Importante – ha aggiunto il presidente della fondazione comunità del centro storico – il coinvolgimento di gruppi imprenditoriali della città. Ho avuto l’idea di dividere la città in spicchi ideali. Ne ho fatti 12 e alla fine abbiamo, quindi, una torta composta da 12 settori della quale fanno parte gli industriali, i costruttori, la sezione arte, spettacolo, sport, con persone che si sono volute mettere in gioco e partecipare”, ha concluso Imperiali.