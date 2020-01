Turista italiana trovata morta in spiaggia in Marocco: potrebbe essere annegata, disposta l’autopsia

Una turista italiana è stata trovata senza vita sulla spiaggia di Dakhla, in Marocco. La donna, una trentenne originaria di Thiene nel vicentino, era nella località turistica, meta dei surfisti nel sud del Marocco, per trascorrere le vacanze in camper con un amico marocchino. E’ stato proprio l’amico a dare l’allarme quando due sere fa la ragazza non ha fatto ritorno al camper. Le indagini – si apprende da fonti locali – non escludono nessuna pista anche se per ora si segue quella dell’incidente.

Le ricerche sono partite immediatamente e sono durate fino a questo pomeriggio. E’ stata la Gendarmeria reale marocchina a ritrovare il corpo della donna, sulla spiaggia di Boutahla, al 31° chilometro della laguna di Dakhla. L’amico della donna, che ha contribuito alle ricerche, e’ sotto interrogatorio mentre il procuratore della regione di Dakhla ha disposto l’autopsia che verrà effettuata al nosocomio di Agadir.

Sarebbe l’annegamento la prima ipotesi sulla causa della morte della turista italiana trovata cadavere sulla spiaggia di Dakhla, in Marocco. Lo riferisce all’ANSA Giovanni Casarotto, sindaco di Thiene (Vicenza), paese di cui era originaria la vittima, Eva Valerio, 30 anni. Il sindaco precisa di aver appreso che le autoritàmarocchine stanno svolgendo pero’ ulteriori accertamenti. La donna risiedeva a Montecchio Precalcino, un comune confinante con Thiene. Qui nel pomeriggio, su richiesta della Farnesina, si erano recati i Carabinieri per informare della disgrazia la famiglia.