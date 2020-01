Turisti travolti da auto in Alto Adige: “Un campo di battaglia, immagini shock”

“Inizialmente si parlava di incidente stradale con persone intrappolate, poi quando sono arrivato sul luogo mi è sembrato un campo di battaglia“: sono le parole di Helmut Abfalterer, uno dei primi vigili del fuoco volontari della stazione di Lutago giunto sul luogo del grave incidente avvenuto nella notte, in cui sono rimaste coinvolte 17 persone – 6 sono morte e 11 sono ferite, 3 in gravi condizioni – nel centro della Valle Aurina in Alto Adige. Secondo Abfalterer le scene viste dai soccorritori, circa 160 persone, “sono state uno shock anche per gli operatori di emergenza esperti“.

A causare l’incidente un 27enne di Chienes, tratto in arresto con l’accusa di omicidio stradale e lesioni stradali gravissime: il giovane, messosi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, ha investito il gruppo di turisti tedeschi – tutti tra i 20 e i 26 anni in vacanza in Alto Adige – che si trovavano alla fermata del bus, in attesa di essere riportati in albergo dopo aver trascorso la serata in discoteca.