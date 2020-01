Ue: Gentiloni, ‘dare spinta espansiva a nostre economie, accelerare su investimenti’

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Penso si debba dare una spinta espansiva alle nostre economie perché non possiamo affidarci esclusivamente alla politica monetaria della Banca centrale europea, che pure ha fatto miracoli. Dobbiamo accelerare sugli investimenti, in particolare per quanto riguarda quelli legati alla sfida del Green Deal, sull’utilizzo degli spazi per politiche espansive da parte dei Paesi che hanno maggiori margini di manovra, sul coordinamento delle politiche di bilancio e sulle politiche fiscali che riguardano energia, digitale e tassazione d’impresa. La stabilità resta un obiettivo necessario, ma di fronte al rischio di un’economia a bassissima crescita prolungata è necessario anche uno sforzo per rendere più dinamiche le nostre economie. Questo sarà il mio impegno nei prossimi mesi”. Così in un’intervista a ‘La Repubblica’ il Commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni.

Per quanto riguarda la possibilità che gli investimenti verdi vengano scorporati dal calcolo del deficit con una golden rule o invece è più probabile che possano rientrare nei criteri con cui Bruxelles concede flessibilità, Gentiloni non si sbilancia: “troveremo le forme più adeguate. Quel che conta è raccogliere anche in campo economico la sfida del Green Deal.La presidente e il suo vice, Frans Timmermans, sono stati chiari”.