Un gel proteggerà i denti contro la carie

Nuove speranze nella cura dei denti, arriva un nuovo rimedio per lottare contro la carie: è H5, un peptide antimicrobico naturale. Prodotto dalle ghiandole della saliva, può assorbire lo smalto dei denti e distruggere batteri e funghi che si trovano sulla superficie dentaria.

Per promuovere la rimineralizzazione dei denti, uno studio condotto dalla Università di medicina di Anhui, in Cina, ha aggiunto la fosfoserina, con l’obiettivo di aiutare ad attrarre piu’ ioni di calcio per riparare lo smalto. In una sperimentazione svolta su alcuni molari umani, gli studiosi hanno notato che il nuovo peptide si è assorbito con maggior forza sulla superficie del dente rispetto al solo H5 in forma naturale.

Inoltre, il ritrovato ha ucciso piu’ batteri, ne ha inibito il contatto con la superficie dentale e ha protetto i denti stessi alla demineralizzazione. Secondo gli studiosi (che hanno raccontato il risultato del loro lavoro sulla rivista scientifica ACS Applied Materials & Interfaces) in futuro le persone potranno applicare questo peptide modificato direttamente sui denti, un po’ come se fosse un gel, per proteggerli dalle carie.

La carie, secondo l’Organizzazione mondiale della sanita’, e’ la malattia non trasmissibile piu’ diffusa nel mondo. Averne una puo’ essere doloroso, ma la carie non trattata puo’ portare oltre che al dolore, anche alla perdita dei denti, a infezioni e a conseguenze che possono causare anche la morte.