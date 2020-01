All’università di Siena l’iniziativa sul tema “Scienza e antiscienza. Ma la terra è piatta?”

“Scienza e antiscienza. Ma la terra è piatta?” è il titolo dell’iniziativa in programma giovedì 16 gennaio alle ore 17 presso l’Aula Magna Storica del Rettorato dell’Università di Siena (via Banchi di Sotto 55). L’iniziativa fa parte di “Studium”, il ciclo d’incontri che attraverso il loro carattere divulgativo ed interdisciplinare, hanno lo scopo di raccontare e far conoscere quelle che sono le linee di ricerca dell’Università di Siena. Dopo i saluti del rettore Francesco Frati, interverranno il professor Mauro Barni, delegato del Rettore alla Ricerca, il dottor Giacomo Bonnoli, fisico, il professor Cristoph Lumer, filosofo, l’astrodivulgatore Alessandro Marchini e il professor Marco Valenti, archeologo. Il dibattito sarà moderato dal professor Tarcisio Lancioni.