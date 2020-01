Valanghe, alluvioni e freddo: oltre 80 morti in Pakistan e Afghanistan

Un’ondata di maltempo ha colpito negli ultimi giorni Pakistan e Afghanistan: al momento le autorità riportano almeno 80 vittime.

A causa di valanghe, alluvioni e freddo almeno 42 persone hanno perso la vita e altre 21 sono rimaste ferite in Pakistan, mentre altre 39 persone sono morte in Afghanistan.

Il Kashmir pachistano è la zona più colpita, con 23 vittime e 10 dispersi, ha sottolineato il responsabile dell’autorità statale per la gestione dei disastri.