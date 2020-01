Valanghe Friuli Venezia Giulia: rischio “moderato” sulle Alpi

Pericolo valanghe “moderato” oggi e domani sulla fascia alpina del Friuli Venezia Giulia, “debole” su quella prealpina.

Oggi, si legge nel bollettino valanghe, “cielo sereno con maggiore variabilità nel pomeriggio e zero termico in abbassamento fino a 1500 nella serata. Il manto nevoso risulta quasi ovunque ben consolidato anche se alle massime quote, in particolare sui versanti Nord, sono ancora presenti degli accumuli di neve ventata solo moderatamente consolidati. Sulle Alpi il pericolo valanghe è 2 (moderato): sopra i 2000-2200 m sui pendii ripidi delle esposizioni settentrionali risulta possibile il distacco provocato di valanghe, in genere di medie dimensioni, principalmente con forte sovraccarico. Sulle Prealpi il pericolo è 1 (debole): possibile qualche piccolo distacco provocato sui pendii molto ripidi nelle zone sommitali. Ovunque prestare attenzione alla presenza di ampie zone ghiacciate.”

Domani “ancora bel tempo con zero termico in rialzo fino a 2500 m con inversioni termiche specie di notte. Il manto nevoso risulta quasi ovunque ben consolidato anche se alle massime quote, in particolare sui versanti Nord, sono ancora presenti degli accumuli di neve ventata solo moderatamente consolidati. Sulle Alpi il pericolo valanghe sarà 2 (moderato): sopra i 2000-2200 m sui pendii ripidi delle esposizioni settentrionali risulterà possibile il distacco provocato di valanghe, in genere di medie dimensioni, principalmente con forte sovraccarico. Sulle Prealpi il pericolo sarà 1 (debole): sarà possibile qualche piccolo distacco provocato sui pendii molto ripidi nelle zone sommitali. Ovunque prestare attenzione alla presenza di ampie zone ghiacciate.“