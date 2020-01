Varese, bimbo di 5 anno cade dal primo piano: è grave

Un bambino di 5 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina a Olgiate Olona (Varese). I fatti sono avvenuti nella serata di ieri. Stando a quanto riferisce ‘Varese news’, il piccolo sarebbe caduto da un’altezza di circa 3 metri, riportando fratture e un trauma cranico.

Dopo essere stato trasportato in ospedale a Busto Arsizio, il bambino è stato trasferito a Milano e verserebbe in gravi condizioni. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, erano circa le 22 di ieri sera quando il piccolo è caduto. Secondo le testimonianze dei genitori e di altre persone, al momento della caduta era solo in casa. La polizia ha ascoltato i genitori e ha raccolto le testimonianza di alcuni vicini di casa per chiarire la dinamica dell’incidente.